Samsung выпустит беспроводной магнитный повербанк «как у Apple»Ждем и верим, что получится интересный аксессуар
Samsung готовится к запуску своего нового флагманского смартфона — Galaxy S24 — в начале 2024 года. Вместе с ним на рынок выйдет ряд новых аксессуаров.
Одним из таких аксессуаров станет новый беспроводной магнитный повербанк Samsung с емкостью 10000 мАч, который уже появился в списках Федеральной комиссии по связи (FCC).
Этот повербанк, обозначенный модельным кодом EB-U2510, поддерживает быструю зарядку на 27 Вт, а его мощность на выходе составляет 25 Вт при проводном подключении и 7.5 Вт при беспроводной зарядке.
Внутри устройства находится аккумулятор на 5 Ач (27 Втч) с общей емкостью 10000 мАч. Портативная зарядка была протестирован с использованием зарядного устройства EP-TA200, максимальная мощность которого составляет 25 Вт.
В дизайне нового повербанка Samsung сохранены черты предшественников, включая маркировку «10» на передней панели и беспроводную рамку в центре.
Размеры устройства составляют 5.8 дюйма в длину и 2.8 дюйма в ширину. Пока нет информации о портах, но предполагается, что в нем будет три USB-порта.
Как и его предшественник EB-1200, новый повербанк будет совместим с Qi и обеспечит безопасную проводную и беспроводную зарядку устройств.