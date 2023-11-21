Samsung выпустит беспроводной магнитный повербанк «как у Apple»

Одним из таких аксессуаров станет новый беспроводной магнитный повербанк Samsung с емкостью 10000 мАч, который уже появился в списках Федеральной комиссии по связи (FCC).

Этот повербанк, обозначенный модельным кодом EB-U2510, поддерживает быструю зарядку на 27 Вт, а его мощность на выходе составляет 25 Вт при проводном подключении и 7.5 Вт при беспроводной зарядке.

Внутри устройства находится аккумулятор на 5 Ач (27 Втч) с общей емкостью 10000 мАч. Портативная зарядка была протестирован с использованием зарядного устройства EP-TA200, максимальная мощность которого составляет 25 Вт.

В дизайне нового повербанка Samsung сохранены черты предшественников, включая маркировку «10» на передней панели и беспроводную рамку в центре.

Размеры устройства составляют 5.8 дюйма в длину и 2.8 дюйма в ширину. Пока нет информации о портах, но предполагается, что в нем будет три USB-порта.

Как и его предшественник EB-1200, новый повербанк будет совместим с Qi и обеспечит безопасную проводную и беспроводную зарядку устройств.