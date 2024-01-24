Samsung выпустит носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Эти инновационные разработки направлены на достижение амбициозных целей в области здравоохранения и позволят компании конкурировать с Apple и другими технологическими гигантами.

В рамках более широкой стратегии по внедрению функций здоровья в различные устройства, включая недавно анонсированное Galaxy Ring, Samsung стремится предоставить потребителям полную картину состояния их здоровья.

Исполнительный директор Samsung Хон Пак, руководящий этим проектом, подчеркнул, что компания планирует использовать датчики на различных частях тела и в доме для мониторинга здоровья.

Эти устройства будут особенно полезны для людей с диабетом и гипертонией, так как они позволят проводить регулярные замеры без необходимости прокалывания кожи или использования других инвазивных методов.