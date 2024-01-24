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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 07:35
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Samsung выпустит носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Будут и датчики для дома
Компания Samsung активно работает над созданием носимых устройств, способных осуществлять непроникающий мониторинг уровня глюкозы в крови и непрерывное измерение артериального давления.

Эти инновационные разработки направлены на достижение амбициозных целей в области здравоохранения и позволят компании конкурировать с Apple и другими технологическими гигантами.

В рамках более широкой стратегии по внедрению функций здоровья в различные устройства, включая недавно анонсированное Galaxy Ring, Samsung стремится предоставить потребителям полную картину состояния их здоровья.

Исполнительный директор Samsung Хон Пак, руководящий этим проектом, подчеркнул, что компания планирует использовать датчики на различных частях тела и в доме для мониторинга здоровья.

Эти устройства будут особенно полезны для людей с диабетом и гипертонией, так как они позволят проводить регулярные замеры без необходимости прокалывания кожи или использования других инвазивных методов.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#Samsung
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