Samsung выпустит новый фитнес-браслет Galaxy Fit 3. Спустя 2 года после выхода предшественника

И вот, спустя два года, Samsung всё же предпримет попытку вернуться со своим новым девайсом — браслетом Galaxy Fit 3. По данным интернет-инсайдеров, случиться это может либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го.

К сожалению, на данный момент нет каких-либо подробностей о технических характеристиках устройства. Ожидается лишь, что его цена составит 60 долларов.

Из разряда домыслов можно отметить, что сетевые источники предсказывают появление функции подсчёта уровня содержания кислорода в крови.