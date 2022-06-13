Samsung выпустит новый фитнес-браслет Galaxy Fit 3. Спустя 2 года после выхода предшественника

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Samsung выпустит новый фитнес-браслет Galaxy Fit 3. Спустя 2 года после выхода предшественникаИнтересно, почему компания вспомнила о, казалось бы, забытой линейке?
Пока Xiaomi и Realme вовсю завоёвывали рынок фитнес-браслетов, Samsung как-то закрыла глаза на него. Последнее устройство корейской компании в данном сегменте вышло в сентябре 2020 года — это был Galaxy Fit 2.
И вот, спустя два года, Samsung всё же предпримет попытку вернуться со своим новым девайсом — браслетом Galaxy Fit 3. По данным интернет-инсайдеров, случиться это может либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го.
К сожалению, на данный момент нет каких-либо подробностей о технических характеристиках устройства. Ожидается лишь, что его цена составит 60 долларов.
Из разряда домыслов можно отметить, что сетевые источники предсказывают появление функции подсчёта уровня содержания кислорода в крови.