Samsung выпустит новый фитнес-браслет Galaxy Fit, впервые за четыре года

После запуска Galaxy Fit 2 в сентябре 2020 года, новый Galaxy Fit 3 демонстрирует значительное развитие в дизайне и функциональности.

Новинка обещает улучшенный пользовательский опыт. Хотя технические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что устройство будет оснащено большим AMOLED-дисплеем, датчиком сердечного ритма, акселерометром, функцией отслеживания сна и автоматическим обнаружением тренировок.

Кроме того, предполагается наличие встроенной памяти для хранения данных и возможность воспроизведения музыки без подключения к телефону.