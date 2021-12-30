Samsung выпустит собственное лекарство от болезни Альцгеймера

Отмечается, что производитель лекарств сам обратился к Samsung с предложением о покупке акций. Стоимость сделки составляет $42 млрд. Это самая большая покупка Samsung за всю историю вендора.

В июне препарат получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, но внешние консультанты ведомства усомнились в эффективности лекарства.