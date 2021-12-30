Samsung выпустит собственное лекарство от болезни Альцгеймера

Наука и технологии
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Samsung выпустит собственное лекарство от болезни АльцгеймераКомпания купит производителя этого препарата
Производитель техники Samsung начал переговоры о покупке американской компании, производящей препарат для лечения болезни Альцгеймера Biogen.
Отмечается, что производитель лекарств сам обратился к Samsung с предложением о покупке акций. Стоимость сделки составляет $42 млрд. Это самая большая покупка Samsung за всю историю вендора.
В июне препарат получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, но внешние консультанты ведомства усомнились в эффективности лекарства.
Источник: Incrussia