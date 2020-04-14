Samsung займется производством лекарства от коронавируса

Подобное стало возможным, так как Samsung Biologics сумела выиграть тендер на крупномасштабное производство готового препарата, при этом крайний срок, в который компания должна согласоваться все необходимые вопросы — май текущего года. Что же касательно партнера Samsung, Vir Biotechnology, то компания прямо сейчас занимается разработкой необходимой для лечения коронавируса вакцины. Но даже после успешного создания лекарства, впереди будут еще многие месяцы его тестирования.

Ожидается, что производство вакцины начнется в октябре текущего года, правда, коммерческие партии могут запуститься в производство лишь в первом квартале 2021 года.