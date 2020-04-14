Наука и технологии
Сегодня 07:52
Samsung займется производством лекарства от коронавируса
Правда, по-настоящему массовый выпуск вакцины может начаться лишь в 2021 году
В сети появилась информация, что Samsung, через свою дочернюю компанию Samsung Biologics, в будущем займется производством лекарства от коронавируса. Для реализации проекта, на который будет выделено 360 миллионов долларов, компания будет сотрудничать с Vir Biotechnology, расположенной в Сан-Франциско.
Подобное стало возможным, так как Samsung Biologics сумела выиграть тендер на крупномасштабное производство готового препарата, при этом крайний срок, в который компания должна согласоваться все необходимые вопросы — май текущего года. Что же касательно партнера Samsung, Vir Biotechnology, то компания прямо сейчас занимается разработкой необходимой для лечения коронавируса вакцины. Но даже после успешного создания лекарства, впереди будут еще многие месяцы его тестирования.
Ожидается, что производство вакцины начнется в октябре текущего года, правда, коммерческие партии могут запуститься в производство лишь в первом квартале 2021 года.