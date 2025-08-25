Samsung заключит сделку с Intel ради поддержки США

В последние месяцы администрация Дональда Трампа проявляет повышенное внимание к американскому производителю чипов. Ранее стало известно, что государство приобрело долю в Intel, что выделяет компанию среди других игроков отрасли. В этих условиях партнёрство с Intel может дать Samsung определённые преимущества при переговорах с американской стороной и помочь избежать новых торговых барьеров.

Сотрудничество может коснуться области стеклянных подложек. Ранее Intel отказалась от самостоятельной разработки в этом направлении, и часть специалистов перешла в подразделение Samsung в США. Кроме того, американская компания рассматривает возможность лицензирования своих технологий, что открывает пространство для совместной работы.