Samsung заключит сделку с Intel ради поддержки США

Samsung заключит сделку с Intel ради поддержки СШАПартнёрство связано с политикой Трампа
По сообщениям СМИ, Samsung рассматривает возможность стратегического сотрудничества с Intel. Источники указывают, что интерес к такому шагу связан не только с бизнесом, но и с политической ситуацией в США.
В последние месяцы администрация Дональда Трампа проявляет повышенное внимание к американскому производителю чипов. Ранее стало известно, что государство приобрело долю в Intel, что выделяет компанию среди других игроков отрасли. В этих условиях партнёрство с Intel может дать Samsung определённые преимущества при переговорах с американской стороной и помочь избежать новых торговых барьеров.
Сотрудничество может коснуться области стеклянных подложек. Ранее Intel отказалась от самостоятельной разработки в этом направлении, и часть специалистов перешла в подразделение Samsung в США. Кроме того, американская компания рассматривает возможность лицензирования своих технологий, что открывает пространство для совместной работы.