Samsung закроет все свои сервисы виртуальной реальности до конца 2020 года

Так, еще с 11 мая производитель прикрыл возможность загружать 360-градусного видео в собственные VR-приложения, а также перестал выпускать свежие обновления для приложений Samsung XR и Samsung VR. Далее планируется, что с 30 июня компания прекратить поддержку Samsung VR Video на шлемах виртуальной реальности Oculus Go, Oculus Rift или Oculus Quest, после чего удалит приложение из магазина Oculus.

В дальнейшем, с 30 сентября, компания прекратит поддержку Samsung VR Video на Samsung Gear VR и Windows Odyssey, удалит его из магазина Microsoft Mixed Reality и прекратит поддержку приложения Samsung XR на устройствах, работающих под управлением Android, удалив его также с магазина приложений Google Play Store.