Наука и технологии
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Samsung закроет все свои сервисы виртуальной реальности до конца 2020 года
Компания так и не объяснила причину, по которой было принято подобное радикальное решение
По незаявленным широкой общественности причинам, Samsung намерена закрыть все свои сервисы, работающие с технологиями виртуальной реальности, в том числе Samsung XR и Samsung VR, уже до конца 2020 года.
Так, еще с 11 мая производитель прикрыл возможность загружать 360-градусного видео в собственные VR-приложения, а также перестал выпускать свежие обновления для приложений Samsung XR и Samsung VR. Далее планируется, что с 30 июня компания прекратить поддержку Samsung VR Video на шлемах виртуальной реальности Oculus Go, Oculus Rift или Oculus Quest, после чего удалит приложение из магазина Oculus.
В дальнейшем, с 30 сентября, компания прекратит поддержку Samsung VR Video на Samsung Gear VR и Windows Odyssey, удалит его из магазина Microsoft Mixed Reality и прекратит поддержку приложения Samsung XR на устройствах, работающих под управлением Android, удалив его также с магазина приложений Google Play Store.