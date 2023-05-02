Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих компьютерах и смартфонах

Компания с головным офисом в Южной Корее проинформировала сотрудников одного из своих крупнейших подразделений о новой политике накануне в понедельник, 1 мая.

В документе, отправленном работникам корпорации, указывается, что Samsung опасается за сохранность данных, передаваемых на ИИ-платформы, включая Google Bard и Bing.

Согласно опросу, проведённому компанией в прошлом месяце, 65% респондентов считают, что такие услуги представляют угрозу безопасности.

Что интересно, ранее в апреле инженеры Samsung случайно допустили утечку внутреннего исходного кода, загрузив его в ChatGPT. В связи с этим и были введены новые правила, запрещающие использование подобных систем с рабочих устройств.