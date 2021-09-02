Samsung запретила установку «замены Android» от Huawei на новейшие Galaxy Watch 4

Наука и технологии
Сегодня в 13:27
Samsung запретила установку «замены Android» от Huawei на новейшие Galaxy Watch 4Что довольно-таки логично
Huawei продвигает свою систему HarmonyOS как альтернативу сразу нескольким системам от Google: Android, Wear OS и т.д. Делается это для того, чтобы новая ОС от китайской компании получила максимальное распространение среди сторонних производителей.
Но, судя по всему, как минимум один техногигант не намерен идти на встречу Huawei. Речь о Samsung, которая запретила устанавливать HarmonyOS на свои новейшие часы — Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic.
Таким образом, владельцы этих двух устройств смогут пользоваться лишь общей разработкой Samsung и Google — Wear OS 3.0, передаёт Gizmochina. И это неудивительно — в конце концов, не зря компании объявили о сотрудничестве в рамках прошедшей Google I/O 2021.