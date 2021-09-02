Samsung запретила установку «замены Android» от Huawei на новейшие Galaxy Watch 4

Но, судя по всему, как минимум один техногигант не намерен идти на встречу Huawei. Речь о Samsung, которая запретила устанавливать HarmonyOS на свои новейшие часы — Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic.

Таким образом, владельцы этих двух устройств смогут пользоваться лишь общей разработкой Samsung и Google — Wear OS 3.0, передаёт Gizmochina. И это неудивительно — в конце концов, не зря компании объявили о сотрудничестве в рамках прошедшей Google I/O 2021.