Samsung запустил лабораторию для исследований ИИ следующего поколения

Лаборатории, руководимые Донг Хюком Ву, будут фокусироваться на создании чипов для крупных языковых моделей, с акцентом на вывод и обслуживание приложений. Для снижения энергопотребления при работе с такими моделями, Samsung пересматривает каждый аспект архитектуры чипа, включая конструкцию памяти, оптимизацию моделей с низким весом, высокоскоростное взаимосоединение, передовую упаковку и т. д.

Планируется регулярный выпуск новых версий дизайнов чипов из AGI Computing Lab, обеспечивающих повышенную производительность и поддержку более крупных моделей при существенном снижении энергопотребления и стоимости.