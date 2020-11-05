Samsung запустил распродажу смартфонов и других устройств со скидками до 20 тысяч рублей

Так, если в обычное время модель Samsung Galaxy S20+ на 128 ГБ продается за 79 990 рублей, то сейчас она доступна за 62 990 рублей.

Сэкономить 20 тысяч рублей, в свою очередь, предлагается на покупке раскладного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в модификации на 256 ГБ.

Помимо смартфонов в распродаже можно встретить и планшет. В частности, Samsung Galaxy Tab A 10.1 предлагается за 15 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей.

Также компания со скидками предлагает “умные” часы Samsung Galaxy Watch Active и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+. Перейти на страницу распродажи можно по этой ссылке.