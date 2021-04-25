Samsung запустила распродажу техники со скидками до 50 тысяч рублей

В акции можно встретить смартфоны и телевизоры техногиганта. Так, например Samsung Galaxy Note20 Ultra в модификации на 256 ГБ памяти можно ухватить за 79 990 рублей вместо 99 990.

А за 34 990 рублей доступен Samsung Galaxy Note10 Lite на 128 ГБ. Напомним, что в обычное время его можно было приобрести за 44 90.

На 50 тысяч дешевле, в свою очередь, можно приобрести 75-дюймовый 4K телевизор Samsung QE75Q80T.

В 16 990 рублей обойдется 32-дюймовый телевизор с LED HD экраном — Samsung UE32N4010.

Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.