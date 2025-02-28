Samsung запустит массовое производство 2-нм чипов через 10 месяцев

Ранее компания столкнулась с трудностями при выпуске 3-нм чипов, что вызвало опасения по поводу 2-нм технологии. Однако недавние данные показывают, что Samsung добилась значительного прогресса. В ходе тестового производства нового процессора Exynos 2600 на 2-нм техпроцессе компания достигла 30% выхода годных чипов.

Производственное подразделение Samsung уже начало переоборудование одной из своих линий на заводе в Хвасоне. Планируется, что существующая линия для 3-нм чипов, производящая около 15 000 пластин в месяц, будет адаптирована для 2-нм техпроцесса. Первые тестовые партии чипов могут появиться уже в этом году.