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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:32
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Samsung заявила о 6-дневной рабочей неделе в компании для руководителей

Обычные рабочие сохранят пятидневку
Samsung Group вводит шестидневную рабочую неделю для руководителей всех подразделений.
Samsung заявила о 6-дневной рабочей неделе в компании для руководителей
© Ferra.ru

Цель – преодолеть трудности 2023 года, вызванные ростом цен на нефть, заемные средства и обесцениванием воны. Новый график уже введен в большинстве технологических подразделений, а вскоре коснется и финансовых.

Сотрудники Samsung Electronics могут выбрать между субботой и воскресеньем. Персонал ниже руководящего уровня продолжает работать 5 дней в неделю.

Samsung не первый раз ужесточает режим работы: в начале года некоторые руководители уже перешли на подобную схему добровольно.

Несмотря на трудности, у Samsung есть и достижения: в I квартале 2024 года компания вновь стала лидером по поставкам смартфонов в мире. Официально итоги квартала Samsung подведет 30 апреля.

Южная Корея известна интенсивной рабочей культурой: в 2022 году средний работник провел на работе 1901 час.

Источник:Business Insider
Автор:Булат Кармак
Теги:
#руководство
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#Samsung