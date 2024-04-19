Samsung заявила о 6-дневной рабочей неделе в компании для руководителей

Цель – преодолеть трудности 2023 года, вызванные ростом цен на нефть, заемные средства и обесцениванием воны. Новый график уже введен в большинстве технологических подразделений, а вскоре коснется и финансовых.

Сотрудники Samsung Electronics могут выбрать между субботой и воскресеньем. Персонал ниже руководящего уровня продолжает работать 5 дней в неделю.

Samsung не первый раз ужесточает режим работы: в начале года некоторые руководители уже перешли на подобную схему добровольно.

Несмотря на трудности, у Samsung есть и достижения: в I квартале 2024 года компания вновь стала лидером по поставкам смартфонов в мире. Официально итоги квартала Samsung подведет 30 апреля.

Южная Корея известна интенсивной рабочей культурой: в 2022 году средний работник провел на работе 1901 час.