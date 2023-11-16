Самую маленькую веб-камеру в мире с 4К-съемкой оценили в $175

Устройство оснащено встроенным плетеным кабелем USB-C, который также может служить своего рода шнурком, когда девайс не используется.

В плане качества аудио Opal заявляет, что Tadpole оснащена «направленным микрофоном с ИИ». Это означает, что она «записывает только звук, который видит камера», фильтруя фоновый шум и другие нежелательные звуки.