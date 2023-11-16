Самую маленькую веб-камеру в мире с 4К-съемкой оценили в $175

Самую маленькую веб-камеру в мире с 4К-съемкой оценили в $175Как минимум на бумаге гаджет выглядит интересно
Компания Opal, основанная бывшими дизайнерами Apple и Beats, представила новую веб-камеру Opal Tadpole.
Устройство, стоимостью $175, объединяет «ультра-портативность» с железом полноценный 4K-вебки, предназначенной для использования в дороге.
Opal Tadpole, которую компания называет «самой маленькой веб-камерой из когда-либо созданных», имеет размеры всего 1.2 дюйма в квадрате и весит 45 граммов.
Она специально разработана для работы с ноутбуком и оснащена встроенным зажимом, который подходит «для любого дисплея ноутбука без необходимости использования крепления для камеры».
Устройство оснащено встроенным плетеным кабелем USB-C, который также может служить своего рода шнурком, когда девайс не используется.
В плане качества аудио Opal заявляет, что Tadpole оснащена «направленным микрофоном с ИИ». Это означает, что она «записывает только звук, который видит камера», фильтруя фоновый шум и другие нежелательные звуки.