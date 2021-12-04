Самую первую версию Википедии продадут на аукционе

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Самую первую версию Википедии продадут на аукционеОтличный способ заработать на популярном сегодня проекте
Как стало известно, на NFT-торгах появился новый интересный лот — самая первая версия домашней страницы Википедии. Её продажей займётся аукционный дом Christie в период с 3 по 15 декабря.
Создана страница была ещё 15 января 2001 года. При этом на продажу будет выставлена не только NFT-версия частички Википедии в виде невзаимозаменяемого токена в блокчейн-сети. Вместе с ней основатель мировой энциклопедии Джимми Уэйлс продаст и компьютер iMac, с которого он впервые запустил свой проект в сети.
Сообщается, что после того, как NFT-токен страницы Википедии из 2001 года будет продан, её вновь разместят в интернете. Пользователи смогут не только посмотреть её, но также и отредактировать. Правда, уже через пять минут внесённые изменения будут «обнуляться».
Источник: The Verge