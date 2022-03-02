Самые позорные и неудачные вторжения в истории Америки

На сегодняшний день у Соединённых Штатов самая мощная армия в мире. Однако так было далеко не всегда. В истории страны были и такие вторжения, которые заканчивались полным провалом.

Одно из них - битвы с Британской империей во время войны за независимость. В своё время это была сильная военная держава. У американцев было всего 13 повстанческих колоний, численность которых составляла лишь треть всего населения Британии. Кроме того, у повстанцев даже не было своей постоянной армии, а Британская империя превосходила их практически по всем показателям: по экономике, наличию выхода к морю, мощной армии, союзников. Американцы при этом хорошо знали территорию, на которой проходили сражения. Целью их было выгнать из Канады британцев.

Сначала им удалось захватить форт Тикондерога, город Гейнсборо и шхуну «Кэтрин», которую переименовали в Liberty («Свобода»). После этого захватила армия повстанцев и другой британский корабль, переименованный в «Энтерпрайз». В итоге американцы получили контроль над всеми водными путями и могли уже свободно передвигаться на север. После этого колониальная армия разделилась на две части. Первая должна была идти на север через Мэн и в Квебек через пустыню, вторая - через долину Шамплейн и перевезти по озеру Шамплейн жителей и боеприпасы. Из-за длительной осады форта Сент-Джонс, который лежал на пути части войск, идущих к Квебеку, сроки вторжения сдвинулись. В результате сдался этот форт только в ноябре. Затем начались холодные зимние месяцы, и это дорого обошлось американским солдатам.

Часть колонистов в итоге постигла неудача. Прежде всего, они недооценили труднопроходимость местности, которую им придётся пересечь, чтобы добраться до Квебека. Это 400 миль (около 640 км) нетронутой человеком дикой местности. Также они не имели опыта в навигации по течениям многих быстрых рек, которые пролегали между ними и британцами, и это привело к потере ими множества лодок и боеприпасов. Запасы портились из-за сырости, солдатам приходилось идти в холодную погоду по болотам. К тому времени как в итоге они добрались до Квебека, их осталось всего 600 человек. Причём все они были без зимней одежды, без пушек и продовольствия. А Квебек при этом был хорошо защищён.

Несмотря на сильный холод, 31 декабря 1775 года колонисты начали сражение с британцами. Командующий был убит, а Бенедикт Арнольд - ранен. После этого британский генерал Карлтон попытался ослабить американскую армию тем, что отправил из города к американским солдатам заражённых оспой простых людей, а также проституток. В результате оспа охватила осаждающую армию. С приходом же весны в Квебек поступили свежие боеприпасы и были отправлены 3000 солдат. В итоге к почти концу мая многие американские силы отступили на юг и удерживали обороны уже в северной части Нью-Йорка.