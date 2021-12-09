Самые вредные для здоровья сорта рыбы

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Самые вредные для здоровья сорта рыбыИ один полезный
Диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие сорта рыбы лучше не употреблять.
По словам эксперта, самыми опасными являются сорта рыбы с критическим содержанием ртути. Это марлин, королевская макрель, акула, большеглазый тунец, ёрш и рыба-меч.
Кроме того, на первый взгляд это кажется неважным, но даже здоровым людям следует ограничить потребление солёной рыбы. Суточная доза соли в сутки не должна превышать 5 граммов, а при употреблении солёной рыбы проконтролировать норму затруднительно.
К этому Хачирова добавила, что рыбу следует варить, запекать и тушить, но не жарить, чтобы она не теряла своих полезных свойств.
Источник: Москва 24