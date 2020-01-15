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Самые живучие организмы на планете оказались смертельно чувствительны к глобальному потеплению

С каждым днем все труднее называть проблему потепления надуманной
В научном журнале Scientific Reports была опубликована статья, в которой говорится о свежем исследовании ученых из Университета Копенгагена, в рамках которого они выяснили, что один из самых живучих организмов на планете, тихоходка, является достаточно уязвимой перед изменениями климата.

Так, новейшее моделирование летальной для данного вида температуры показало, что этот показатель равен 37,1 °C для активных особей и 63,1 °C для тихоходок, которые впали в спячку. При этом, что интересно, в первом случае речь идет лишь о резком увеличении температуры — если дать организмам привыкнуть к подобым изменениям, то летальной станет уже другой уровень, равный 37,6 °C. По словам ученых, данные показатели все равно заметно ниже, чем те, что ожидают планету в следствие глобального потепления.

Тихоходка

”Из этого исследования мы можем сделать вывод, что активные тардиграды уязвимы к высоким температурам, хотя кажется, что эти организмы могли бы акклиматизироваться при повышении температуры. Тихоходки, находящиеся в спячке, намного более гибкие и могут выдерживать куда большие температуры. Однако однажды они проснутся — что может привести к их гибели”, — говорится в заявлении ведущего автора исследования Рикардо Нивес.