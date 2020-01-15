Самые живучие организмы на планете оказались смертельно чувствительны к глобальному потеплению

Так, новейшее моделирование летальной для данного вида температуры показало, что этот показатель равен 37,1 °C для активных особей и 63,1 °C для тихоходок, которые впали в спячку. При этом, что интересно, в первом случае речь идет лишь о резком увеличении температуры — если дать организмам привыкнуть к подобым изменениям, то летальной станет уже другой уровень, равный 37,6 °C. По словам ученых, данные показатели все равно заметно ниже, чем те, что ожидают планету в следствие глобального потепления.