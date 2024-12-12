Самый «аудиофильский» сервер с пассивным охлаждением оценили в $30 тыс

Самый «аудиофильский» сервер с пассивным охлаждением оценили в $30 тысИ ведь кому-то такое и вправду нужно...
Его стартовая цена составляет $29 600. Устройство оснащено двумя 10-ядерными процессорами Intel Xeon Scalable и разработано специально для минимизации влияния музыкального интерфейса Roon на качество звука.
По словам производителя, благодаря уникальной архитектуре процессоров шум от обработки данных стал практически незаметным.
Особое внимание заслуживает система охлаждения. Сервер не использует вентиляторы, полагаясь на пассивное охлаждение с тепловыми радиаторами из меди и точностью обработки до 5 микрон.
Такой подход позволяет продлить срок службы компонентов на 4–12 лет. Также в устройстве применяются 12 модулей оперативной памяти по 4 ГБ, подобранных с точностью до 1%, что снижает тепловыделение и энергопотребление.
Корпус сервера выполнен из авиационного алюминия с 6000 отверстий, которые, по заявлению компании, уменьшают электромагнитные излучения на 81 дБ.
Хранилище данных поддерживает расширение до 64 ТБ с использованием модулей PCIe, что обеспечивает скорость в 4 раза выше, чем у традиционных SSD.