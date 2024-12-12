Самый «аудиофильский» сервер с пассивным охлаждением оценили в $30 тыс

Такой подход позволяет продлить срок службы компонентов на 4–12 лет. Также в устройстве применяются 12 модулей оперативной памяти по 4 ГБ, подобранных с точностью до 1%, что снижает тепловыделение и энергопотребление.

Корпус сервера выполнен из авиационного алюминия с 6000 отверстий, которые, по заявлению компании, уменьшают электромагнитные излучения на 81 дБ.

Хранилище данных поддерживает расширение до 64 ТБ с использованием модулей PCIe, что обеспечивает скорость в 4 раза выше, чем у традиционных SSD.