Самый бесшумный дрон успешно прошел испытания

Так, в рамках проходившего тестирования, устройство сумело преодолеть расстояние длиною в 8,5 км, при этом подавляющее большинство данного отрезка проходило над реками и озерами — из соображений безопасности. Дрон сумел достичь максимальной скорости в 80 км/час, а также благополучно и взлететь, и сесть обратно на землю, в результате чего тестирование было официально признано успешным.

Напомним, что чуть ранее уже другие ученые, из Университета Мэриленда, сумели впервые доставить почку для пересадки, также воспользовавшись помощью дрона.