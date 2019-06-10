Самый богатый человек в мире опробовал фантастическую робо-руку

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос на конференции re:MARS протестировал необычную роботизированную руку с системой обратной тактильной связи.

Робо-руки Dexterous Hands созданы британской компанией Shadow Robot. Они имеют 129 встроенных датчиков, отслеживающих самые разные параметры, и способны совершать 24 типа движений.

На re:MARS робо-руки дополнительно получили тактильные датчики BioTac компании SynTouch из Университета Южной Калифорнии. Они управляются парой перчаток HaptX с обратной связью, что позволяет манипулировать такими робо-руками с высокой точностью и аккуратностью.

Во время демонстрации Безос собрал стопку стаканчиков, передал мячик из «руки» в «руку» и снял кольцо с пирамидки.