Наука и технологии
Сегодня в 11:33
Самый большой самолёт на планете совершил повторный полёт
Выглядит аппарат, конечно, внушительно
Внезапно, в сети появилась информация о «возвращении в небо» Stratolaunch — самого большого самолёта на планете. В последний раз воздушный аппарат поднимался в воздух два года назад — 13 апреля 2019 года.
Сообщается, что шестидвигательный Stratolaunch Model 351 совершил повторный полёт накануне, 29 апреля. При этом, как пишет Военное Обозрение, испытания должны были пройти ещё раньше, но постоянно откладывались из-за погоды.
Отметим, что после смерти главного идеолога проекта — сооснователя Microsoft Пола Аллена — многие высказывали сомнение в его светлом будущем. Но свежий полёт наглядно демонстрирует, что Stratolaunch живее всех живых и готов совершать новые подъёмы в небо.
Напомним, что размах крыла Stratolaunch Model 351 — 117 метров. Это больше, чем длина стандартного футбольного поля.