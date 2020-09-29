"Самый быстрый" электросамолет на планете прошел первичные испытания

Известно, что одноместный электросамолет ACCEL будет состоять из трех осевых электродвигателей, составляющих силовую установку, достигающую мощность в 500 л.с. Работать самолет будет с помощью аккумуляторной батарей, которая включает в себя более 6000 отдельных ячеек, что позволит ACCEL автономно пролетать 320 км. В то же время, как заявляют в компании, максимальная скорость, которую будет развивать электросамолет, составит выше 480 км/ч.

В ходе наземных испытаний была осуществлена проверка запуска гребного винта на максимальную скорости. Кроме того, специалисты оптимизировали функционирование системы и взяли информацию для последующего мониторинга. Известно, что первый полет электросамолета запланирован на конец текущего года. А уже в следующем году может состояться первый полет на дальнюю дистанцию.