Самый быстрый пассажирский поезд разогнался до 453 км/ч

У него теперь есть все шансы стать самым быстрым регулярным пассажирским поездом в мире. Так, во время последних испытаний, два поезда на мосту через залив Мэйчжоу двигались навстречу друг другу со скоростью 453 км/ч.

Таким образом, их максимальная относительная скорость достигала 891 км/ч.

И хоть эта скорость всё ещё не установила абсолютный мировой рекорд, превзойдя 600 км/ч в Японии и 574 км/ч во Франции, она остаётся одной из самых высоких для регулярных поездов.

Отметим, что CR450 в целом предназначен для скорости 400 км/ч, что превышает текущую максимальную скорость в Китае, установленную на уровне 350 км/ч.

Сообщается, что после ввода CR450 в эксплуатацию, путешествие между Пекином и Шанхаем займёт всего около 2,5 часов, по сравнению с текущими 5 часами. Это значит, что люди смогут значительно сократить время путешествия между этими двумя городами.