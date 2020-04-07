Самый дешевый браслет Xiaomi получил "долгожданный" метод заряда аккумулятора

По опубликованным данным, браслет от 0 до 100% заряжается за 2 часа, при этом напомним, что Redmi заявила о том, что Redmi Band может проработать от одного заряда до 14 дней стандартного использования. Напомним, что цена новинки составляет 13 долларов на самом старте и 14 долларов чуть позднее, что все еще заметно дешевле, чем цена Xiaomi Mi Band 4 в момент релиза в размере 24 долларов.