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Самый дешевый браслет Xiaomi получил "долгожданный" метод заряда аккумулятора

Больше никакого теряющегося уникального зарядника!
Xiaomi Mi Band — это, пожалуй, один из самых популярный фитнес-браслетов на планете. Но у устройства с самой первой версии была одна очень неприятная особенность — она имела уникальное зарядное устройство, в случае утери которого, пользователь сталкивался с огромным количеством проблем. Но, к счастью, новый и самый дешевый браслет Xiaomi — Redmi Band — все же получил “долгожданный” метод заряда аккумулятора, лишенный каких-либо посторонних устройств.

Известно об этом стало благодаря первым обзорам от пользователей — на фотографиях ниже видно, как браслет заряжается напрямую от USB-порта компьютера или ноутбука, минуя ненужное звено в виде отдельного зарядного устройства. Правда, стоит отметить, что сначала пользователю нужно будет открепить браслет от ремешка, после чего уже у него появится возможность зарядить свое устройство.

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По опубликованным данным, браслет от 0 до 100% заряжается за 2 часа, при этом напомним, что Redmi заявила о том, что Redmi Band может проработать от одного заряда до 14 дней стандартного использования. Напомним, что цена новинки составляет 13 долларов на самом старте и 14 долларов чуть позднее, что все еще заметно дешевле, чем цена Xiaomi Mi Band 4 в момент релиза в размере 24 долларов.

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