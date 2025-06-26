Самый дешёвый AM5-чип со встроенной графикой? AMD готовит Ryzen 5 7400

В отличие от уже выпущенного Ryzen 5 7400F, не имеющего iGPU, новая модель будет оснащена интегрированной графикой, что сделает её удобной для диагностики и сборок без дискретной видеокарты.

Согласно утечке из логистических документов, CPU будет иметь 6 ядер и 12 потоков, базовую частоту 3,7 ГГц, буст до 4,7 ГГц и 32 МБ кэша L3. Архитектура — Zen 4, TDP — 65 Вт, как у 7400F. Поддерживается современный сокет AM5.