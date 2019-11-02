Самый дорогой беспилотник Израиля был сбит над Ливаном

Издание Free News сообщает, что Hermes 450 был уничтожен при помощи ракеты иранского зенитного ракетного комплекса Khordad-15. Напомним, что ранее данный ЗРК показал свою мощь “ссадив с неба” американский беспилотник RQ-4. Согласно опубликованным данным, летательный аппарат Израиля был полностью разорван силами зенитной ракеты. Оставшиеся части дорогостоящего дрона были найдены на территории Ливана.

На данный момент информация о том, как именно иранский Khordad-15 оказался на территории Ливана, не разглашается. Предполагается, что ракетный комплекс был транспортирован через Сирию.