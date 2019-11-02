Наука и технологии
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Самый дорогой беспилотник Израиля был сбит над Ливаном
Его уничтожила иранская ракета
Стало известно, что на воздушной территории Ливана был ликвидирован израильский беспилотник Hermes 450. Отмечается, что данный беспилотник является наиболее дорогостоящим и высокотехнологичным аппаратом Армии обороны Израиля.
Издание Free News сообщает, что Hermes 450 был уничтожен при помощи ракеты иранского зенитного ракетного комплекса Khordad-15. Напомним, что ранее данный ЗРК показал свою мощь “ссадив с неба” американский беспилотник RQ-4. Согласно опубликованным данным, летательный аппарат Израиля был полностью разорван силами зенитной ракеты. Оставшиеся части дорогостоящего дрона были найдены на территории Ливана.
На данный момент информация о том, как именно иранский Khordad-15 оказался на территории Ливана, не разглашается. Предполагается, что ракетный комплекс был транспортирован через Сирию.