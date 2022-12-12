Самый дорогой бомбардировщик на планете загорелся. Перед этим он совершил аварийную посадку

Самолёт, который признан самым дорогим в истории, совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После приземления боевая единица загорелась. Известно, что жертв в результате произошедшего нет.

По данным издания, инцидент произошёл ещё 10 декабря в рамках запланированных учений. Во время полёта пилот 509-го бомбардировочного авиакрыла сообщил диспетчеру о некой неисправности и пошёл на аварийную посадку.

Напомним, что на сегодняшний день на вооружении ВВС США стоят 20 B-2 Spirit. Стоимость одного «голого» самолёта, то есть без какого-либо оборудования, оценивается в 1 млрд долларов. Полное же оснащение увеличивает эту сумму вдвое.