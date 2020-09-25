Самый дорогой iPhone стал дешевле за год почти на 25 тысяч рублей

Авторы отмечают, что на данный момент iPhone 11 Pro Max в модификации на 64 ГБ прошлогоднего выпуска продаётся за рекордные 76 990 рублей. Таким образом самый дорогой смартфон американской компании Apple за год потерял в цене практически 25% или почти 25 тысяч рублей.

В целом, стоимость смартфонов и прочих гаджетов снижается медленнее, чем это происходит обычно, что связывают с падением курса рубля, произошедшим этой весной. В то же время, цена на 11 Pro Max могла рекордно упасть в связи с грядущей презентацией новой линейки.