Самый худший квартал за последние 15 лет: прибыль Samsung рекордно рухнула

Такое падение фиксируется впервые с 2008 года. Оно связано с переизбытком чипов памяти, которое привело к падению цен на них. Чипы памяти являются ключевыми компонентами для производства смартфонов, компьютеров и серверов.

Однако Samsung планирует справиться с этим вызовом через увеличение доли спроса на чипы в области искусственного интеллекта.

ИИ-отдел компании нуждается в чипах высокой пропускной способности (HBM) и контрактном производстве микросхем. Тем временем, мобильный бизнес Samsung ожидает операционную прибыль в размере около около $2,5 млрд благодаря маркетинговым сокращениям и небольшому снижению объёма покупок телефонов.

Несмотря на финансовые трудности, Samsung готовится к мероприятию Samsung Unpacked, на котором ожидается представление новых устройств, включая Z Flip 5 и Z Fold 5.