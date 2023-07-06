Самый худший квартал за последние 15 лет: прибыль Samsung рекордно рухнула

Самый худший квартал за последние 15 лет: прибыль Samsung рекордно рухнулаНо компания пытается не отчаиваться
Компания Samsung ожидает значительное снижение прибыли во II квартале 2023 года. По прогнозу аналитиков, корейский гигант зафиксирует падение прибыли на 96% по сравнению с прошлым годом.
Такое падение фиксируется впервые с 2008 года. Оно связано с переизбытком чипов памяти, которое привело к падению цен на них. Чипы памяти являются ключевыми компонентами для производства смартфонов, компьютеров и серверов.
Однако Samsung планирует справиться с этим вызовом через увеличение доли спроса на чипы в области искусственного интеллекта.
ИИ-отдел компании нуждается в чипах высокой пропускной способности (HBM) и контрактном производстве микросхем. Тем временем, мобильный бизнес Samsung ожидает операционную прибыль в размере около около $2,5 млрд благодаря маркетинговым сокращениям и небольшому снижению объёма покупок телефонов.
Несмотря на финансовые трудности, Samsung готовится к мероприятию Samsung Unpacked, на котором ожидается представление новых устройств, включая Z Flip 5 и Z Fold 5.