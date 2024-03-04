Самый популярный YouTube-блогер планеты Mr. Beast решил делать более взрослый контент

«В прошлом году я замедлил темп наших видео, сосредоточился на сюжете, дал сценам "дышать", стал меньше кричать, больше себя проявлял, увеличил длину роликов и т.д. И просмотры взлетели до небес!» — написал Mr. Beast.

Он призвал коллег по YouTube избавиться от «ультрабыстрого» формата. «Это больше не работает», — утверждает он.

Эксперты считают, что это мудрое решение, которое поможет Mr. Beast нарастить свое состояние, оценивающееся примерно в $700 млн в год.

Аудитория канала Mr. Beast (он же Джимми Дональдсон), насчитывает 242 млн подписчиков и продолжает стремительно расти. Только в 2024 году он привлек еще 17 млн, чего большинство YouTube-блогеров не добиваются за всю карьеру.