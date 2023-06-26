Самый «русский» двигатель создан: он работает на водке

Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали новые двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают на смеси воды и спирта. Это открытие позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. Об этом сообщили представители ОмГТУ.

МКА — это небольшие космические аппараты, которые весят от одного до 500 килограммов. Они используются, например, для мониторинга Земли из космоса. Эти аппараты находятся на низких орбитах вблизи Земли, где сильно влияние гравитации. Для их работы необходимы компактные двигатели, которые позволяют осуществлять различные манёвры. Кроме того, важно иметь достаточный запас топлива и потреблять мало энергии.

В настоящее время в качестве топлива для двигателей МКА используются газы, такие как фреоны и изобутан, которые вредны для человека. Учёные из ОмГТУ предложили новый дизайн двигателя, который может работать на безопасной для людей смеси спирта и воды.

Двигательная установка работает следующим образом: спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в автоматические устройства и затем попадает в микродвигатель. Микродвигатель состоит из множества газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель нагревается, топливо испаряется, образующийся пар нагревается и создаёт тягу.

Это новое разработка позволит улучшить характеристики МКА и создать маневрирующие группы спутников на орбите. Кроме того, учёным удалось увеличить надёжность и сократить массу и время создания двигательных установок. Исследователи получили необходимые комплектующие для создания прототипов двигательных установок в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сейчас они занимаются сборкой и планируют провести испытания в вакуумной камере к концу текущего года.