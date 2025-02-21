«Самый умный» ИИ Grok-3 Илона Маска стал бесплатным

В настоящее время Grok-3 находится в бета-тестировании и доступен через приложение соцсети и на сайт Grok, однако для пользователей из России появляется сообщение об ошибке.

Несмотря на бесплатный доступ для всех пользователей, Grok-3 доступен с ограничении для тех, кто использует бесплатную подписку. При этом пользователи подписок X Premium+ и SuperGrok получат ранний доступ к расширенным функциям, которые пока не афишируются.

Бесплатные пользователи получат доступ к алгоритмам DeepSearch для глубокого поиска и подробных ответов, а также Think для решения сложных задач по математике, науке и программированию. По словам Маска, Grok-3 «умён» из-за его мощных возможностей анализа, и имеет «превосходные результаты по сравнению с любым другим продуктом на рынке».

На вопрос, до каких пределов нейросеть Grok будет предоставляться бесплатно, Маск ответил: «Пока не расплавятся наши серверы».