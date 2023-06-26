Самых «верных» науке отправят полетать на тренажёре еще не выпущенного лайнера

Победители премии «За верность науке» в номинации за популяризацию отечественных разработок будут посещать инженерный центр корпорации «Иркут» в Москве. Там они увидят, как создаются современные гражданские самолёты МС-21, и смогут попробовать себя в полёте на тренажёре для лётчиков. Проекты, которые рассказывают о российских разработках в разных сферах, от электроники до медицины, могут получить специальный приз за популяризацию. Организаторы премии подчёркивают важность доступной информации о достижениях науки и промышленности для широкой аудитории.

В этом году премия принимает медийные проекты, реализованные в 2022–2023 годах. Среди 14 номинаций есть и специальный приз за популяризацию российских разработок. Призёры получат возможность посетить инженерный центр корпорации «Иркут», где разрабатываются различные типы самолётов, включая гражданский лайнер МС-21. Победители также смогут испытать полёт на тренажёре, который полностью повторяет кабину реального самолёта.

Премия «За верность науке» вручается каждый год за выдающиеся достижения в научной коммуникации и популяризации науки. Она поддерживает престиж деятельности учёных и инженеров в России. Организаторами премии являются Минобрнауки России, Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М. В. Ломоносова.