SanDisk перенесет производство NAND на чужие заводы из-за рекордного спроса

Собственных производственных ресурсов — включая совместное предприятие с Kioxia — компании уже не хватает. Все дело в том, что спрос растёт быстрее, чем SanDisk успевает наращивать выпуск. А цены на NAND за последние недели производители поднимали до 50%.

Чтобы получить доступ к дополнительным партиям флеш-ваферов, SanDisk готова передать PSMC нужные технологии и оборудование. Для тайваньского производителя это было бы спасением — его загрузка уже давно не превышает 80%, а новая фабрика P5 в Tongluo Science Park, рассчитанная на выпуск логических чипов и HPC-решений, простаивает.

Теперь её могут оперативно переоснастить под выпуск NAND, хотя такая перестройка для логических фабрик требует времени. По слухам, первые поставки возможны не раньше I половины 2026 года.