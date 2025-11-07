SanDisk выпустила самую компактную в мире USB-C флешку объемом 1 ТБ

Устройство весит всего 3 грамма и имеет размеры 18,5 × 15,7 × 13,6 мм, благодаря чему может постоянно оставаться подключённым к ноутбуку или планшету, не мешая при переноске.

Новинка ориентирована на владельцев MacBook Air, MacBook Pro и iPad с USB-C, обеспечивая быструю передачу данных со скоростью чтения до 400 МБ/с по интерфейсу USB 3.2 Gen 1.

Флешка доступна в версиях от 64 ГБ до 1 ТБ и поддерживает фирменное приложение SanDisk Memory Zone для управления файлами и резервного копирования. Совместима с Windows 10+, macOS 12+ и iPadOS 15+.