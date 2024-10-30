Санкции не помеха: в Россию продолжают поступать чипы NVIDIA H100

По данным Bloomberg, обход санкций осуществляется через Индию: индийская компания Shreya Life Sciences поставила в Россию более тысячи серверов Dell PowerEdge XE9680, оснащённых ускорителями NVIDIA.

В общей сложности стоимость таких поставок уже достигла $300 млн. При этом чипы сначала попадают в Индию из Малайзии, после чего направляются в Россию.

Стоит отметить, что Индия сохраняет стратегические отношения с Россией, а подобные сделки не нарушают её внутреннее законодательство, хотя вызывают обеспокоенность у США.

Эксперты полагают, что американские регуляторы могут попытаться усилить контроль над экспортом для перекрытия этих каналов, но на данный момент поставки продолжаются.