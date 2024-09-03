Санкции не помешали Китаю потратить на производство чипов больше Южная Кореи, Тайваня и США вместе взятых

В I половине 2024 года страна потратила рекордные $25 млрд на закупку оборудования для производства микросхем, что превысило аналогичные затраты США, Южной Кореи и Тайваня вместе взятых.

Основные поставщики оборудования для производства чипов, такие как Tokyo Electron, ASML и другие, получили значительную часть своих доходов от продаж в Китае. Например, 49.9% выручки Tokyo Electron в июне 2024 года пришлись на Пекин.

Эти закупки могут быть частью стратегии Китая по созданию запасов критически важного оборудования перед возможным ужесточением санкций после президентских выборов в США в ноябре.

Параллельно страна угрожает Японии экономическими санкциями в ответ на возможные ограничения поставок оборудования, обещая сократить поставки редкоземельных металлов, которые критически важны для производства автомобилей.