Санкции — не проблема: процессоры Huawei попали в топ-5 самых популярных в мире

Согласно отчету Counterpoint Research за III квартал 2023 года, производитель чипов Hisilicon, полностью принадлежащий Huawei, занял пятое место с 3% долей на глобальном рынке чипсетов.

Это значительное достижение для компании, которая ранее испытывала трудности в поиске альтернатив после попадания в черный список правительства США.

Возрождение Huawei во многом связано с выпуском продуктов 2023 года, начиная с серии смартфонов Mate 60. Смартфон, получивший процессор Kirin 9000s с поддержкой 5G, стал мгновенным хитом в Китае, благодаря чему Huawei снова вернулась в гонку глобальных производителей чипов.

Другие устройства на базе Kirin, такие как складной телефон Mate X5 и планшет MatePad Pro 13.2, также получили положительные отзывы от пользователей, укрепляя позиции компании на рынке.

Ожидается, что этот успех продолжится в 2024 году с запуском смартфонов среднего класса линейки Nova 12, в которой, как предполагается, будут использоваться процессоры Kirin.