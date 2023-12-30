Санкции с подвохом: компания из Китая выпустила аккумуляторы непосредственно в США

Вендор выпустил первый блок аккумуляторов с новой сборочной линии построенной непосредственно в США. И это только первый продукт Gotion на территории Штатов.

Компания была основана и имеет штаб-квартиру в Китае, но расширяет производство аккумуляторов и энергетических решений на новых территориях по всему миру. Например, Gotion создала совместное предприятие с VinES — энергетическим подразделением VinFast во Вьетнаме. И это только Азия.

В Германии Gotion спустила с конвейера аккумуляторы в университетском городе Геттинген — первый европейский продукт. В 2023 году компания выкупила 25% акций словацкого стартапа InoBat — первая инвестиция в европейский стартап со стороны китайского производителя батарей. И открываются новые проекты.