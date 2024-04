Санкции США не сработали: Китай продолжил выкупать запрещенные видеокарты NVIDIA

Несмотря на ужесточение американских санкций в ноябре прошлого года, ограничивающих продажу подобных технологий Китаю, чипы попадают в страну через компании-посредники.

Анализ сотен тендерных документов, проведенный агентством Reuters, показал: после 17 ноября 10 организаций приобрели передовые чипы NVIDIA, встроенные в серверное оборудование от Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. и Gigabyte Technology Co Ltd.

Среди покупателей оказались Китайская академия наук, Шаньдунский институт искусственного интеллекта, ряд университетов и даже государственные структуры КНР.

Продавцами выступили малоизвестные китайские ритейлеры. Неизвестно, использовали ли они запасы оборудования, приобретенного до введения санкций.

Представитель Nvidia заявил, что тендеры демонстрируют продукты, экспортированные и широко доступные до ужесточения санкций. Такие продажи представляют незначительную долю реализуемой компанией продукции.