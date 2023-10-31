Санкции США предложили обходить с помощью создания новых независимых стран

Эксперты компании разработали проект под названием BlueSea Frontier Compute Cluster, который предполагает создание независимых «государств» в особых зонах, таких как нейтральные воды.

Эти платформы будут включать в себя постоянное население, собственное правительство и возможность вступать в отношения с другими государствами.

Главной особенностью новых «государств» станут мощные вычислительные комплексы, построенные на базе «запрещенных» ускорителей. Таким образом, Del Complex предлагает использовать эти станции для обхода региональных блокировок и санкций.

Важно отметить, что новые образования будут существовать лишь в документальном понимании, соответствуя требованиям Конвенции ООН по Морскому праву. Технически это будут контейнерные платформы, работающие на газовых турбинах и возобновляемой энергии, а охлаждаемые морской водой.