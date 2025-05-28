Санкции США против Китая усилят его полупроводниковую индустрию

Хотя между США и Китаем действует временное соглашение о приостановке некоторых пошлин, напряжение в сфере полупроводников только усиливается. Особенно это заметно на фоне действий президента США Дональда Трампа, который ввел полный запрет на использование китайских чипов и ограничил экспорт других ИИ-чипов в Китай.

Некоторые производители компонентов из Тайваня, работающие в Китае, начали испытывать давление. К примеру, Unimicron столкнулась с падением загрузки своих китайских мощностей, тогда как спрос на ее услуги в Тайване вырос. Однако компания опасается, что дальнейшие санкции могут лишить ее важного сегмента премиум-заказов.

В то же время другие компании, как Zhen Ding, демонстрируют противоположную динамику. Придерживаясь стратегии «Китай для Китая», компания увеличила выручку на 30% за год, активно удовлетворяя растущий внутренний спрос на полупроводники. Более того, есть планы задействовать мощности в Тайване для работы на китайский рынок, что может изменить направление поставок.

Эксперты считают, что подобная динамика указывает на парадокс: вместо того чтобы тормозить развитие, санкции США стимулируют рост полупроводниковой отрасли Китая и укрепляют е внутреннюю независимость.