Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 07:30
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Санкции США против Китая усилят его полупроводниковую индустрию

Ограничения могут работать в обратную сторону
Американские санкции, направленные на сдерживание роста китайской полупроводниковой отрасли, могут иметь противоположный эффект. По данным Digitimes, ограничения не только не ослабляют Китай, но и стимулируют развитие его собственного рынка микросхем, ускоряя формирование более устойчивой технологической экосистемы.
Санкции США против Китая усилят его полупроводниковую индустрию

© Ferra.ru

Хотя между США и Китаем действует временное соглашение о приостановке некоторых пошлин, напряжение в сфере полупроводников только усиливается. Особенно это заметно на фоне действий президента США Дональда Трампа, который ввел полный запрет на использование китайских чипов и ограничил экспорт других ИИ-чипов в Китай.

Некоторые производители компонентов из Тайваня, работающие в Китае, начали испытывать давление. К примеру, Unimicron столкнулась с падением загрузки своих китайских мощностей, тогда как спрос на ее услуги в Тайване вырос. Однако компания опасается, что дальнейшие санкции могут лишить ее важного сегмента премиум-заказов.

В то же время другие компании, как Zhen Ding, демонстрируют противоположную динамику. Придерживаясь стратегии «Китай для Китая», компания увеличила выручку на 30% за год, активно удовлетворяя растущий внутренний спрос на полупроводники. Более того, есть планы задействовать мощности в Тайване для работы на китайский рынок, что может изменить направление поставок.

Эксперты считают, что подобная динамика указывает на парадокс: вместо того чтобы тормозить развитие, санкции США стимулируют рост полупроводниковой отрасли Китая и укрепляют е внутреннюю независимость.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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