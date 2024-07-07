Саратовские генетики расшифровали геном штамма опасной бактерии

Исследователи из Саратовского государственного университета и Всероссийского института биологической промышленности расшифровали геном вакцинного штамма бактерии Listeria monocytogenes, вызывающей опасное заболевание листериоз. Эта инфекция может быть фатальной, приводя к развитию сепсиса, менингита или даже смерти, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Исследование направлено на улучшение вакцины, создаваемой по классической технологии, с целью устранения её недостатков. Учёные стремятся повысить эффективность и безопасность вакцины нового поколения, которая будет эффективно предотвращать листериоз у животных по всему миру.

Главная исследовательница проекта, Валентина Федорова, подчеркнула, что результаты исследования могут послужить основой для создания новой безопасной вакцины. Это важно для обеспечения здоровья животных, безопасности пищевых продуктов и здоровья людей, а также для продвижения методов молекулярной биологии в сельском хозяйстве.

Главным путём заражения листериозом у человека является употребление заражённых продуктов питания, таких как мясные полуфабрикаты, молочные продукты и рыба. Улучшение вакцины поможет снизить риск инфекции через пищевые продукты и улучшить общественное здоровье.