Саратовские учёные ускорили работу микропроцессоров

Саратовские учёные ускорили работу микропроцессоровС помощью специальной плёнки
Физики из Саратовского национального исследовательского университета создали тонкие многослойные плёнки, которые могут революционизировать электронику. Эти плёнки используют магнитные состояния как носители информации, что способствует повышению скорости работы микропроцессоров и увеличению памяти жёстких дисков. Такие плёнки состоят из сплава кобальта и палладия, в которых формируются микромагнитные вихри, называемые скирмионами.
Скирмионы представляют собой специфические вихри спинов электронов, которые возникают на поверхности магнитного материала. Они стабильны при комнатной температуре и устойчивы к воздействию внешних факторов, что делает их надёжными для использования в электронных устройствах. Управляя движением скирмионов магнитным полем, можно создавать устройства с высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом и низким энергопотреблением.
В сравнении с традиционными методами хранения данных, устройства на основе скирмионов обеспечивают гораздо более высокую скорость передачи информации — сотни гигагерц против единиц гигагерц. Кроме того, такие устройства используют квантовые явления для записи и обработки данных, что позволяет значительно увеличить плотность записи информации и обеспечить более эффективное использование физического пространства носителя.