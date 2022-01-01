Саудовская Аравия признала «Спутник V»

Так, с 1 января 2022 года к достаточно обширному списку присоединилась и Саудовская Аравия. Это позволит верующим, совершающим паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина, посещать страну.

Стоит отметить, что ранее власти Саудовской Аравии требовали от паломников сертификата о вакцинации лишь той прививкой от коронавируса, которая была бы зарегистрирована ВОЗ. При этом важно понимать, что всемирная организация здравоохранения до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V».

Напомним, что ранее в декабре 2021 года власти Бахрейна отреагировали на омикрон-штамм коронавируса введением новых ограничений. Например, все прибывающие в страну путешественники были обязаны предъявлять свежий ПЦР-тест, вне зависимости от прививочного статуса.