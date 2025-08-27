Саудовская компания Humain откроет дата-центры с чипами из США

Опубликовано 27 августа 2025, 15:001 мин.
Саудовская компания Humain откроет дата-центры с чипами из СШАВ 2026 году
Саудовская компания Humain, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ), начала строительство первых дата-центров в стране. Их планируется ввести в эксплуатацию в начале 2026 года с использованием полупроводников, поставляемых из США.
Площадки появятся в Эр-Рияде и Даммаме. По словам главы компании Тарека Амина, ввод в строй ожидается во втором квартале 2026 года. Каждый объект на старте будет иметь мощность до 100 мегаватт.
Для этих дата-центров Humain закупает американские чипы, включая последние решения Nvidia. Компания уже получила необходимые разрешения от местных регуляторов. В мае Nvidia сообщала о планах поставить в Саудовскую Аравию сотни тысяч своих процессоров для искусственного интеллекта. Первые 18 тысяч новейших чипов Blackwell предназначены именно для Humain.
Помимо Nvidia, к проекту подключилась компания Advanced Micro Devices, которая заключила с Humain соглашение на сумму около 10 миллиардов долларов.