Саудовского принца подозревают во взломе главы крупнейшего интернет-магазина через WhatsApp

Британское издание The Guardian рассказало о том, что взлом в 2018 году смартфона главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса, мог состояться благодаря действиям со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. К слову, его также подозревают и в организации убийства журналиста издания The Washington Post в том же году.