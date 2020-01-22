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Саудовского принца подозревают во взломе главы крупнейшего интернет-магазина через WhatsApp

Вот до чего доводит высокий уровень образованности
Британское издание The Guardian рассказало о том, что взлом в 2018 году смартфона главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса, мог состояться благодаря действиям со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. К слову, его также подозревают и в организации убийства журналиста издания The Washington Post в том же году.

На данный момент имеется лишь предварительная экспертиза, свидетельствующая о том, что телефон Безоса взломали после того, как он получил в WhatsApp зараженный видеофайл. Отправителем являлся аккаунт, который, скорее всего, принадлежал саудовскому принцу Сальману. Спустя девять месяцев после предполагаемого взлома, в американском таблоиде The National Enquirer появилась статья со скрытыми подробностями личной жизни основателя Amazon, в том числе и его переписка с любовницей.

По мнению экспертов, вся эта ситуация со взломом аккаунта Джеффа Безоса и убийством журналиста издания, которое принадлежит ему, инвестиционная привлекательность Саудовской Аравии может заметно испортиться. Это будет особо острым ударом на фоне того, что сам принц активно пытается привлекать иностранный капитал для модернизации экономики королевства.