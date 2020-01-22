Саудовского принца подозревают во взломе главы крупнейшего интернет-магазина через WhatsApp

На данный момент имеется лишь предварительная экспертиза, свидетельствующая о том, что телефон Безоса взломали после того, как он получил в WhatsApp зараженный видеофайл. Отправителем являлся аккаунт, который, скорее всего, принадлежал саудовскому принцу Сальману. Спустя девять месяцев после предполагаемого взлома, в американском таблоиде The National Enquirer появилась статья со скрытыми подробностями личной жизни основателя Amazon, в том числе и его переписка с любовницей.

По мнению экспертов, вся эта ситуация со взломом аккаунта Джеффа Безоса и убийством журналиста издания, которое принадлежит ему, инвестиционная привлекательность Саудовской Аравии может заметно испортиться. Это будет особо острым ударом на фоне того, что сам принц активно пытается привлекать иностранный капитал для модернизации экономики королевства.